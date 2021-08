Landtag und Regierung wollen Katastrophenschutz verbessern

An der Steinbachtalsperre in NRW hat das Hochwasser im Juli starke Schäden verursacht.

Kiel - Unter dem Eindruck der Hochwasserkatastrophe im Westen und Südwesten Deutschlands im Juli setzt sich der Landtag in Kiel für bessere Vorkehrungen auch in Schleswig-Holstein ein. Das Parlament forderte am Mittwoch, regelmäßig die Strukturen des Katastrophenschutzes zu überprüfen und die Warnsysteme zu erproben. Die Landesregierung hat bereits einen Zehn-Punkte-Plan aufgestellt, der bis 2030 umgesetzt werden soll. Er sieht unter anderem vor, 5000 neue Sirenen zu installieren und den Fuhrpark der Einsatzfahrzeuge schneller zu modernisieren.

„Wir alle - Bund, Länder und Kommunen - stehen vor einem tiefgreifenden Wandel im Bevölkerungsschutz“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). „Waldbrände, Pandemien, Hitzewellen, Sturmfluten, Hochwasser und Starkregen, aber auch Bedrohungen aus dem Cyberraum treffen Deutschland immer öfter.“ Erkenntnisse aus der Flutkatastrophe seien in den Zehn-Punkte-Plan eingeflossen, an dem die Regierung schon seit längerem gearbeitet habe.