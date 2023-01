Landtagspräsident Rößler will 2024 erneut Abgeordnetenmandat

Dresden - Der sächsische Landtagspräsident und CDU-Politiker Matthias Rößler (67) will sich bei der Landtagswahl 2024 wieder um ein Abgeordnetenmandat bemühen. Eine Meldung von „Sächsische.de“ über seine Kandidatur bestätigte das Büro des Landtagspräsidenten am Mittwoch auf Anfrage. Er stehe als Direktkandidat der Union in seinem Heimatwahlkreis Meißen zur Verfügung, hieß es. Rößler gehört dem Landtag seit dessen Wiedergründung 1990 an und war später auch Kultusminister sowie Minister für Wissenschaft und Kunst in sächsischen Regierungen. Seit 2009 ist er Landtagspräsident und wurde seither zweimal im Amt bestätigt. Zur Landtagswahl wäre Rößler 69 Jahre alt.