Landtagspräsidentin kündigt Angebote für Nichtwähler an

Hannover - Niedersachsens Landtagspräsidentin Hanna Naber will mit neuen Formaten für eine höhere Wahlbeteiligung werben. „Wir haben eine Wahlbeteiligung von 60 Prozent bei der letzten Landtagswahl verzeichnet. Das finde ich erschreckend gering“, sagte die SPD-Politikerin im Interview der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). Es gehe daher darum, Brücken zu Menschen zu bauen, die nicht wählen gegangen sind. „Da will ich Veranstaltungs- und Bildungsformate schaffen, analog und in den sozialen Medien, um Menschen wieder - wie man neudeutsch sagen würde -, mit dem Parlament und der Politik zu matchen. Das ist mir ein großes Anliegen.“