Lang: Gute Wirtschaftspolitik ist Klimapolitik

Falkensee - In einer leidenschaftlichen Rede für mehr Klimaschutz hat die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang für den Ausbau der erneuerbaren Energien geworben. „Der Weg heißt Aussteigen aus den fossilen Energieträgern - sie machen uns abhängig, sie sind klimaschädlich und teuer“, sagte Lang am Samstag in ihrer Rede auf dem Parteitag der Brandenburger Grünen in Falkensee (Havelland). Die Zukunft gehöre daher den erneuerbaren Energien.

Darin seien Brandenburg und Schleswig-Holstein in Deutschland Spitzenreiter, dies sei auch ein großer wirtschaftlicher Standortvorteil, meinte die Parteivorsitzende. „Gute Wirtschaftspolitik kann heute nur gute Klimapolitik sein, und das heißt Ausbau der erneuerbaren Energien.“

Die Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich zeige, dass Klimaschutz ein Menschheitsthema sei, sagte Lang. „Ich habe dort Menschen aus Pakistan getroffen, die Verwandte in den Überschwemmungen verloren haben.“ Daher könne der Begriff Klimaschutz irreführend sein. „Wir schützen nicht das Klima, das Klima braucht uns nicht“, sagte sie. „Was wir schützen, sind die Menschen, die auf diesem Planeten sicher leben wollen. Klimaschutz ist nichts anderes als Menschheitsschutz.“