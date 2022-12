Laster verunglückt: Milch in Straßengraben ausgelaufen

Nordhausen - Ein mit 10.000 Litern Rohmilch beladener Laster ist zu Heiligabend im Kreis Nordhausen verunglückt. Der Laster kam am späten Abend auf der Landstraße zwischen Schiedungen und Friedrichsthal mit dem Anhänger auf die Bankette und geriet dadurch ins Schlingern, wie die Polizei am Sonntag berichtete. In der Folge kippte der Anhänger um blieb seitlich im Straßengraben liegen. Dadurch liefen geschätzte 1000 Liter Milch aus.

Die restliche Milch konnte in ein Ersatz-Tankfahrzeug abgepumpt werden. Die Bergung und der Einsatz am Unfallort dauerten bis in die Morgenstunden des Sonntags. Der Sachschaden wurde auf mehr als 60.000 Euro beziffert. Der 23 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.