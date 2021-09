Schmalkalden - Eine Fußgängerin ist in Schmalkalden von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer beging anschließend Fahrerflucht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 72-Jährige am Donnerstag beim Überqueren der Straße an einem Kreisverkehr von dem Fahrzeug erfasst. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Lkw.