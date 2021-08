Lichtenberg - Im ostsächsischen Lichtenberg hat ein Lastwagen während der Fahrt drei Tonnen Getreidekörner verloren. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Montag mitteilte, war offenbar ein Defekt an der Anhängerverriegelung die Ursache. Die Feuerwehr Lichtenberg musste am Sonntagabend die Fahrbahn beräumen. Die Straße blieb für etwa zwei Stunden voll gesperrt.