Lauterbach: Charité als landesweite Spezialklinik für Kinder

Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht in der Kinderklinik der Charité in Berlin einen geeigneten Standort für eine deutschlandweite Spezialklinik. Die Behandlung dort entspreche „Weltspitzenniveau“, sagte Lauterbach am Freitag nach einem Besuch der Einrichtung mit Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD). Deutschland gehöre zu den wenigen großen Industrieländern, die keine eigene Klinik für Kinder hätten. Das sei ein nicht akzeptabler Zustand, sagte Lauterbach.

Das derzeitige Gebäude der Charité sei allerdings nicht geeignet. „Hier wird Topmedizin gemacht in einer Einrichtung, die dafür nicht wirklich vorgesehen ist und auch nicht ausreicht“, sagte der SPD-Politiker. Ein weiteres Problem sei die unzureichende Finanzierung. Wie bei kleineren Kinderkliniken erfolge diese über Fallpauschalen. Diese deckten die hohen Kosten der Spezialbehandlung nicht im Ansatz ab. Wichtig sei eine Finanzierung, die Kosten für Medikamente, Laboruntersuchungen, diagnostische Verfahren oder Forschung berücksichtige, sagte Lauterbach.

Der Minister plant eine Reform der Krankenhausvergütung und will Kinderkliniken stärker unterstützen. Anfang Dezember beschloss der Bundestag, dass es für die Einrichtungen 2023 und 2024 jeweils 300 Millionen Euro zusätzlich geben soll.

Berlins Regierungschefin hatte zuletzt angesichts überfüllter Kinderstationen einen Ausbau der Klinik-Kapazitäten für Kinder in Aussicht gestellt. Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer hatte ihr ein entsprechendes Konzeptpapier zukommen lassen.

Nach den Plänen der Charité soll die neue Kinderklinik auf dem Campus Virchow-Klinikum im Stadtteil Wedding entstehen. Dort gebe es ein entsprechendes Baufeld zu erschließen. Zudem sehen die Verantwortlichen dort die Möglichkeit zur Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Erwachsenenmedizin. Es handele sich um ein „sehr gutes Konzept“, sagte Giffey und sagte ihre Unterstützung zu. Bis zur Fertigstellung eines Neubaus dürften allerdings Jahre vergehen.