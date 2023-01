Lautes Böllern zum neuen Jahr in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen - Mit viel privatem Feuerwerk haben die Menschen in Niedersachsen und Bremen das neue Jahr 2023 begrüßt. In der Landeshauptstadt Hannover drängten sich Tausende Menschen im Zentrum. „Die Innenstadt ist voll“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Einsatzkräfte hätten zu tun. Im Lagezentrum gab es aber in der ersten Stunde am Sonntag keine Erkenntnisse über besondere Vorkommnisse. Es sei „alles im Rahmen“, sagte der Sprecher.

Internetvideos zeigten, wie Feiernde in Hannover Raketen und Böller zündeten. „Meine Nachbarn zünden das Feuerwerk von drei Jahren“, schrieb jemand auf Twitter. „Hannover-Südstadt lebt.“ Bei den vergangenen zwei Jahreswechseln war das private Böllern wegen Corona weitgehend ausgefallen.

In Bremen wurde ebenfalls kräftig und laut gefeiert. Doch auch hier gab es nach einem ersten Überblick der Polizei keine außergewöhnlichen Ereignisse. „Eine normale Silvesternacht“, sagte ein Sprecher.