Lederer: Regierungsbilanz klingt wie Simon and Garfunkel

Berlin - Für Berlins linken Kultursenator Klaus Lederer klingt die Bilanz nach einem Jahr rot-grün-roter Regierungsarbeit nach Simon and Garfunkel. Er habe vergangene Woche mit seinen Senatskolleginnen Lena Kreck und Katja Kipping diskutiert, welches das passende Lied dafür sei. „Ich habe "Bridge over troubled water" vorgeschlagen“, sagte Lederer am Dienstag nach der Senatssitzung. Der Titel des US-Duos gilt als gefühlvoller Klassiker. „Aber am Ende haben wir uns darauf verständigt, dass es am ehesten das Lied "Berlin" von Ideal ist“, erzählte Lederer.

Das Stück („Die Tanzfläche kocht, hier trifft sich die Scene. Ich fühl mich gut, ich steh' auf Berlin.“) fasse auf schöne Art und Weise zusammen, was die Stadt ausmache, an Stärken und Schwächen, aber auch mit Blick auf das Liebenswerte. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) wollte sich dem nicht anschließen und ergänzte ihren Vorschlag für ein Fazit im Songtitel: „Egal was kommt, es wird gut“ aus „Sowieso“ von Mark Forster.

Der Senat hatte sich zuvor bei seiner letzten geplanten Sitzung in diesem Jahr unter anderem mit der Bilanz seiner bisherigen Arbeit beschäftigt. Die rot-grün-rote Landesregierung war am 21. Dezember 2021 gestartet. Am 12. Februar entscheidet sich, ob sie weitermachen kann: Dann wird die Abgeordnetenhauswahl vom September 2021 wiederholt. Das Landesverfassungsgericht hatte sie wegen zahlreicher Pannen für ungültig erklärt.