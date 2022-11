Kabelsketal - Beim Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in Kabelsketal im Saalekreis ist ein Sachschaden von rund 30000 Euro entstanden. Das Feuer griff in der Nacht zum Dienstag vom Dachstuhl auf das gesamte Haus über, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Haus im Dorf Osmünde sei nun einsturzgefährdet.