Torgau - In der Elbe zwischen Belgern und Torgau (Nordsachsen) ist eine Leiche gefunden worden. Die Identität sei noch unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Zeugin habe die Leiche am Samstag entdeckt. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Fluss geborgen. Die Staatsanwaltschaft habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.