Berlin - Zum Anfang der Woche erwartet die Berliner eine leichte Schneedecke am Montagmorgen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, kommt es am Morgen und am Vormittag zu leichten Schneefällen und gefrierendem Sprühregen. Dabei wird es gebietsweise glatt auf den Straßen. Lange wird sich die weiße Decke voraussichtlich nicht halten, denn bereits gegen Mittag klart es auf und die Temperaturen steigen ein wenig an. Auch das Glätterisiko nimmt dadurch im weiteren Verlauf des Tages ab. Den Angaben der Polizei zufolge kam es bislang noch zu keinem wetterbedingten Unfall.