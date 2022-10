Leipzig attraktiv für Singles: Familien ziehen ins Umland

Leipzig - Leipzig ist attraktiv für Singles und nichtverheiratete Paare. Aus dieser Bevölkerungsgruppe ziehen deutlich mehr Menschen in Sachsen größte Stadt als fortziehen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Quartalsbericht der Stadt hervorgeht. Demgegenüber verlassen deutlich mehr Familien Leipzig, als sich dort niederlassen. Seit 2016 ziehen jedes Jahr rund 2000 Familien aus der Stadt fort, vor allem in die angrenzenden Landkreise.

Die Abwanderung von Familien wird durch zuziehende Familien sowie durch Familiengründungen der Leipziger kompensiert, so dass sich ihre Zahl im Ergebnis derzeit stabil bei rund 52.000 einpendelt. Hohe Zuzugszahlen von Familien werden insbesondere aus Fluchtländern wie Syrien, Afghanistan und Irak registriert, aber auch aus EU-Staaten wie Rumänien, Polen und Italien, was auf Arbeitsmigration schließen lässt.