Leitl vor Hinrunden-Endspurt: „Noch mal alles mobilisieren“

Hannover - Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 will die stolze Erfolgsbilanz seines Teams gegen den Karlsruher SC ausbauen. „Das ist das klare Ziel“, sagte der 45 Jahre alte Coach am Freitag vor dem Gastspiel des KSC, der seit 34 Jahren nicht mehr bei den Niedersachsen gewinnen konnte. Im Hinrunden-Endspurt mit vier Spielen in zwölf Tagen bis zur langen WM-Pause will er mit seiner Mannschaft „zum Schluss noch einmal alles mobilisieren, um noch möglichst viele Punkte zu holen“, betonte der Fußball-Lehrer.

Allerdings geht er davon aus, dass die um vier Punkte und fünf Plätze hinter den Hausherren zurückliegenden Badener trotz ihrer drei Niederlagen zuletzt erhebliche Gegenwehr leisten werden. Sie haben „ein gewachsenes Team“, lobte Leitl den Gegner. „Der KSC hat in vielen Spielen einen sehr guten Ball gespielt – mit das Beste, was man in der 2. Liga gesehen hat, auch in den Abläufen“, urteilte der 96-Coach anerkennend.

Er erwartet, dass ihm Julian Börner (Schulterprobleme auskuriert) am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung stehen wird. „Wenn bis zum Spieltag nichts mehr passiert, dann wird er auch spielen“, betonte Leitl. Er ließ allerdings offen, ob der 31 Jahre alte Routinier dann als Chef einer Dreier- oder Viererkette agieren wird. „Das werden wir sehen.“