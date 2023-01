Lernlabor für ökologische Schweinehaltung bei Lüneburg

Echem - Im Lernlabor ökologische Schweinehaltung in Scharnebeck im Landkreis Lüneburg können sich Schulklassen, Lehrkräfte und Verbraucher über die Haltung der Tiere informieren. Das zum Landwirtschaftlichen Bildungszentrum (LBZ) Echem gehörende dreijährige Projekt wird bis zum Dezember vom Bundesagrarministerium gefördert. In einem mobilen Lernlabor ist eine Mitmach-Ausstellung in einem Pkw-Anhänger zu verschiedenen Aspekten der Schweinehaltung untergebracht.

„Unser Lernlabor ermöglicht eine Auseinandersetzung mit dem natürlichen Verhalten von Schweinen, mit unterschiedlichen Haltungsbedingungen, mit der Perspektive der Tierhalter und mit dem eigenen Konsumverhalten“, erläutert Projektleiterin Bettina Labesius vom LBZ.

Eine für viele Besucher überraschende Zahl: Der Marktanteil von Ökoschweinefleisch liegt immer noch unter einem Prozent - Tendenz steigend. In Deutschland werden 26,9 Millionen Schweine zur Fleischerzeugung gehalten, heißt es beim Bundesinformationszentrum Schweinehaltung. Der Schwerpunkt der deutschen Schweinehaltung liegt in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit fast 60 Prozent.