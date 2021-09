Letzte Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses vor der Wahl

Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus tritt heute zu seiner letzten Plenarsitzung dieser Legislaturperiode zusammen. Zehn Tage vor der Wahl wollen die Fraktionsvorsitzenden die Sitzung traditionell nutzen, um die politischen Leistungen ihrer Parteien zu bilanzieren und den politischen Gegner zu attackieren.

Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ergreift in der Aktuellen Stunde das Wort. Es ist voraussichtlich seine letzte Rede im Landesparlament, denn Müller gibt sein Amt nach der Wahl ab und will in den Bundestag wechseln. Allerdings amtiert er noch so lange, bis ein neuer Senat gebildet und sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin vom Parlament gewählt werden.

Am 26. September wählen die Berlinerinnen und Berliner ein neues Abgeordnetenhaus. Spätestens sechs Wochen später, also bis zum 7. November, kommt das Landesparlament dann zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.