Letztes Teilstück von Pipeline für LNG-Terminal verlegt

Friedeburg - Mit einem letzten Teilstück ist die neue Pipeline für das Wilhelmshavener Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) an das Gasfernleitungsnetz angeschlossen worden. Auf einer Baustelle bei Friedeburg im ostfriesischen Landkreis Wittmund wurde das Rohr in die Erde verlegt. Die letzten Schweißnähte sollten im Lauf des Montags folgen. „Noch vor Weihnachten erwarten wir hier das erste LNG“, sagte der technische Geschäftsführer des Gasnetzbetreibers Open Grid Europe (OGE), Thomas Hüwener.

Die unterirdische, rund 26 Kilometer lange Wilhelmshavener Anbindungsleitung (WAL) ist notwendig, um das am LNG-Terminal in Wilhelmshaven angelandete Gas in das deutsche Fernleitungsnetz weiter zu transportieren. Das Terminal soll am Wochenende offiziell eröffnet werden. Die Bauarbeiten für die Pipeline hatten im August begonnen. Den zügigen Baustart machte das LNG-Beschleunigungsgesetz des Bundes möglich.

OGE-Geschäftsführer Hüwener sagte, die Pipeline sei die Tür zu Haushalten und Industrie. Mit dem LNG-Import über das erste Terminal könnten im Jahr 50 Terawattstunden Erdgas in das deutsche Netz eingespeist werden - mit einem zweiten, das im kommenden Jahr in Wilhelmshaven in Betrieb gehen soll, sei es etwa die doppelte Menge.

„100 Terawattstunden - das sind 20 Prozent der Mengen, die wir früher aus Russland bezogen haben. Das heißt, die WAL wird erheblich dazu beitragen, dass wir uns aus der Umklammerung der Energielieferung aus Russland lösen können.“ Mit dieser Gesamtmenge könnten fünf Millionen Haushalte ein Jahr lang mit Gas versorgt werden, sagte Hüwener.