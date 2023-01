Wischhafen - Sie haben wohl auf Erleuchtung gehofft: Unbekannte Täter haben in Wischhafen im Landkreis Stade ausgerechnet 19 Baustellenlampen gestohlen. In der Nacht zum Donnerstag seien die Lampen entwendet worden, die als Sicherung auf Absperrzäunen an einer Baustelle montiert gewesen seien, teilte die Polizei am Freitag mit. An der Stelle gebe es eine Fahrbahnverengung. Immerhin 5 Lampen konnten wiedergefunden werden, die restlichen 14 blieben zunächst verschwunden. Immerhin: Der Sachschaden ist übersichtlich und wird auf etwa 300 Euro geschätzt.