Erfurt - Eine defekte Lichterkette hat einen Brand in einem Zweifamilienhaus in Erfurt ausgelöst - und einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Ein Bewohner des Hauses im Erfurter Ortsteil Mittelhausen hatte am Samstagmorgen eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand.