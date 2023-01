Kneitlingen - Ein Linienbus ist in Kneitlingen (Landkreis Wolfenbüttel) in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der 40-jährige Busfahrer und eine 23-Jährige, die als Fahrgast im Bus war, wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer wurde den Angaben nach vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch unklar. Der Bus kam am Freitagnachmittag auf einem Grundstück neben der Straße zum Liegen.