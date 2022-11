Linke-Abgeordneter fordert Volksentscheid im Februar

Berlin - Der klimapolitische Sprecher der Berliner Linke-Fraktion, Ferat Kocak, hat Innenverwaltung und SPD vorgeworfen, den möglichen Volksentscheid für mehr Klimaschutz sabotieren zu wollen. Kocak widersprach dem Argument, die Zeit bis zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar sei zu knapp, um bis dahin zusätzlich noch einen Volksentscheid vorzubereiten. Unter anderem Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte sich entsprechend geäußert. „Die Verschiebung von Volksentscheiden ist ein altbekanntes Mittel, um die direkte Demokratie zu sabotieren“, teilte Kocak am Montag mit. „Denn an separaten Terminen haben sie kaum eine Chance, das Quorum zu erreichen. Das weiß die SPD ganz genau.“

Es müsse für Berlin organisatorisch aber möglich sein, zwei Wahlen und einen Volksentscheid am gleichen Tag durchzuführen, so der Linke-Abgeordnete. „Der Senat muss endlich beweisen, dass er das wichtige demokratische Instrument des Volksentscheids ernst nimmt und am Tag der Wiederholungswahl abstimmen lässt.“ Auch die Bürgerinitiative und andere zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich gegen getrennte Termine ausgesprochen.

Beim Volksbegehren „Berlin 2030 klimaneutral“ wurden laut Landeswahlleitung rund 254.000 Unterschriften gesammelt. Die Bezirksämter überprüfen sie auf ihre Gültigkeit, am Dienstag soll das offizielle Ergebnis bekanntgegeben werden. Ist das Quorum von sieben Prozent der Wahlberechtigten für das Abgeordnetenhaus - das entspricht 170.437 Menschen - erreicht, muss innerhalb von vier Monaten ein Volksentscheid stattfinden, also bis Ende März.

Die Bürgerinitiative „Klimaneustart“ will erreichen, Berlin bereits bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral zu machen. Klimaneutralität bedeutet, dass kein oder kaum noch klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) und andere Treibhausgase ausgestoßen werden, etwa durch Verbrennerautos, Heizungen, Kraftwerke oder Industriebetriebe.