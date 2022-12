Linke setzt bei Haushaltsberatungen auf Bildung und Soziales

Das Logo der Linken ist bei einem Parteitag an einem Mikrophon angebracht.

Magdeburg - Mit Blick auf die Beratungen zum Landeshaushalt 2023 setzt die Linken-Landtagsfraktion auf zusätzliche Unterstützung für die Krankenhäuser sowie den Schwerpunkt Schule und Bildung. Die Linke beantrage eine Soforthilfe in Höhe von 300 Millionen Euro für die Kliniken im Land, erklärte die Fraktionsvorsitzende Eva von Angern. Es gebe einen riesigen Investitionsstau. Zudem setzt die Linke auf einen Masterplan zur Sicherung der Schulbildung. Es brauche 65 Millionen Euro für gute Bildung im Land.

Dazu solle ein Programm für die Schulsozialarbeit mit 400 Stellen gehören ebenso wie die Ausweitung des Einsatzes pädagogischer Mitarbeiterinnen um 400 Stellen. Es solle ein berufspraktischer Unterricht eingeführt und Grundschullehrkräfte besser bezahlt werden. Zudem sollten an der Uni Magdeburg mehr Lehrer ausgebildet werden. Die Linke ist in Sachsen-Anhalt in der Opposition.

Die schwarz-rot-gelbe Landesregierung hatte ihren Haushaltsentwurf im November in den Landtag eingebracht. Er sieht Ausgaben in Höhe von rund 13,5 Milliarden Euro vor. Mit einer Verabschiedung des Haushalts im Landtag wird für März gerechnet. Das Land, das rund 23,4 Milliarden Euro Schulden angehäuft hat, geht deshalb mit einer vorläufigen Haushaltsführung in das neue Jahr.

„Ausgaben für Soziales, Schule und Bildung sind Investitionen für den sozialen Frieden, der in der aktuellen Zeit von wachsender Armut mehr denn je gefährdet ist“, erklärte Linken-Fraktionschefin von Angern weiter. An der schwarzen Null dürfe nicht festhalten, wer langfristig eine positive Entwicklung des Landes vorantreiben wolle.

Um die Mehrkosten in der Krise nicht auf kommende Generationen abzuwälzen, müssten Krisengewinner zur Kasse gebeten werden. „Sachsen-Anhalts Regierung muss sich im Bundesrat dafür einsetzen, dass Übergewinne von Konzernen und große Vermögen von Privaten stärker besteuert werden. Nur so können die Krisenkosten schnell ausgeglichen werden.“