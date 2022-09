Linke: Unzureichende Vergütung von Praktika in Verwaltung

Magdeburg - Die Linksfraktion dringt auf eine bessere Vergütung von Praktika in der Landesverwaltung in Sachsen-Anhalt. Die Praktika seien fast alle nicht vergütet, müssten aber grundsätzlich entlohnt werden, sagte die kinder- und jugendpolitische Sprecherin Nicole Anger der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. „Wir fordern das Land hierzu auf, aus der Kann- eine Muss-Regelung zu machen.“

Anger bezieht sich auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage, die sie gemeinsam mit ihrem Abgeordnetenkollegen Hendrik Lange gestellt hat. Darin gibt das Wissenschaftsministerium an, dass gemäß einer Praktika-Richtlinie kein gesetzlicher Anspruch auf eine Vergütung besteht. Zwar könne unter bestimmten Voraussetzungen eine Vergütung gezahlt werden. Die obersten Landesbehörden hätten sich jedoch im Jahr 2016 abgestimmt, bei Pflichtpraktika von der „Kann-Regelung“ keinen Gebrauch zu machen.

„Dass das Land hier nicht als Vorbild vorangeht, erklärt sich mir nicht“, sagte Anger. „Wir haben einen alarmierenden Fachkräftemangel in unserem Land, gerade im pädagogischen Bereich droht sich dieser zu verschlimmern. Mit unbezahlten Praktika verkennt man die Leistung der jungen Menschen, die mit Vorwissen ebensolche antreten.“