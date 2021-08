Lion Lauberbach verlässt Holstein Kiel

Fußbälle liegen in einem Tor.

Kiel - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Vertrag mit Lion Lauberbach aufgelöst. Der 23 Jahre alte Angreifer wechselt mit sofortiger Wirkung zu Eintracht Braunschweig in die 3. Liga.

„Wir können Lion Lauberbach nicht die Einsatzzeiten garantieren, die ein junger Spieler für seine Entwicklung braucht. Daher haben sich beide Seiten auf die Beendigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses geeinigt“, sagte Holsteins Sportgeschäftsführer Uwe Stöver am Sonntag. In der vergangenen Saison war Lauberbach an den späteren Aufsteiger FC Hansa Rostock ausgeliehen worden.