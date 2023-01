LKA: Nach Fund von Kinderleiche Obduktion anberaumt

Erfurt/Bad Blankenburg - Nach dem Fund einer Kinderleiche in Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) soll der Leichnam nach Angaben des Landeskriminalamtes obduziert werden. Dies sei Teil der polizeilichen Ermittlungsarbeit, sagte eine LKA-Sprecherin am Montag auf Anfrage. Zum Obduktionstermin äußerte sie sich nicht. Die Mordkommission des LKA ermittelt wegen des Verdachts der Tötung des Kindes, dessen Leiche am Freitag am Ortsrand des rund 6000 Einwohner zählenden Erholungsortes nahe dem Schwarzatal in Südostthüringen gefunden wurde. Ermittelt wird gegen den Lebensgefährten der Mutter, wie das LKA Samstag mitgeteilt hatte.

Der Verdächtige befindet sich wegen eines anderen Deliktes in Haft. Zum genauen Fundort, zum Alter und Geschlecht des Kindes machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Ein Grundstück in einer Gartenanlage mit Bungalows war am Samstag von der Polizei versiegelt worden.

Der „Bild“-Zeitung zufolge soll es sich bei dem toten Kind um ein dreijähriges Mädchen handeln, das schon länger unter der Erde gelegen haben soll. Die für die Ermittlungen zuständige Staatsanwaltschaft Gera erteilte auf Anfrage am Montag keine weiteren Auskünfte zu dem Fall und begründete dies mit den laufenden Ermittlungen.