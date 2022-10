Lkw-Anhänger kippt um: Landesstraße mehrere Stunden gesperrt

Scheeßel - Nach einem Unfall ist die Landesstraße 131 in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) am Dienstag für mehr als fünf Stunden gesperrt gewesen. Der 43-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger war am Nachmittag an einer Kreuzung in die L131 abgebogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verrutschte dabei die nicht ordnungsgemäß gesicherte gusseiserne Ladung. Der Anhänger kippte in den Straßengraben. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Landesstraße wurde nach der Bergung des Anhängers erst am Abend wieder freigegeben.