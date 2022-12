Lkw-Fahrer verursacht Unfall: Eine Verletzte

Glauchau - In Glauchau im Landkreis Zwickau hat ein Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss einen Unfall mit einer schwer verletzten Frau verursacht. Der 39-Jährige missachtete die Vorfahrt einer 62-Jährigen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die 62-jährige Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem Drogentest wurde dem Unfallverursacher die Einnahme von Amphetamine nachgewiesen. Der Sachschaden liegt bei 30.000 Euro.