Lkw kippt um - Fahrer schwer verletzt

Taucha - Bei einem Verkehrsunfall in Taucha bei Leipzig ist ein Lastwagen umgekippt und der 60-jährige Fahrer schwer verletzt worden. Eine 70-jährige Autofahrerin sei mit ihrem Wagen beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden Lkw zusammengeprallt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Lkw sei daraufhin zunächst gegen eine Straßenlaterne geprallt, dann in den Straßengraben geraten und schließlich umgekippt. Bei dem Unfall am Donnerstagmittag entstand ein Sachschaden von 15 000 Euro.