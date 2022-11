Lkw mit Windrad-Bauteil blockiert B1

Lichtenow - Ein Lastwagen mit einem geladenen Windrad-Bauteil blockiert seit Stunden die B1 in Lichtenow (Landkreis Märkisch-Oderland) Richtung Müncheberg. Seit Mitternacht versucht ein Bergungsunternehmen den festgefahrenen Lkw samt Ladung von der Fahrbahn am Ortseingang zu räumen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Das Bauteil muss vermutlich zunächst entladen werden, bevor die B1 geräumt werden kann. Dies kann nach Angaben der Polizei noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Derzeit können deshalb nur vereinzelt Autos die B1 Richtung Müncheberg befahren. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 10.000 Euro.