Lkw prallt in Linienbus: Ein Toter, 19 Verletzte

Langenhagen (dpa) - Beim Zusammenprall eines Lastwagens mit einem Linienbus in Langenhagen bei Hannover ist am Montagabend ein Fahrgast im Bus tödlich verletzt worden. Die beiden Fahrer sowie 17 Fahrgäste wurden verletzt, vier von ihnen schwer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Sattelzugmaschine ohne Auflieger sei an einer Kreuzung „offenbar mit voller Wucht“ seitlich in den Bus geprallt. Die Unfallursache sei noch unklar, sagte die Sprecherin. Die tödlich verletzte erwachsene Person habe im Bus gestanden und sei herausgeschleudert worden.