Lkw stößt mit Rettungswagen zusammen: Drei Verletzte

Zwickau - Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Lkw sind in Zwickau drei Menschen verletzt worden. Der 56-jährige Lkw- Fahrer hatte den Rettungswagen am Dienstagmorgen beim Linksabbiegen übersehen, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Der 48-jährige Fahrer des Rettungswagens und zwei Mitfahrer wurden verletzt. Bei dem Unfall im Ortsteil Schlunzig entstand ein Sachschaden von insgesamt 12.000 Euro.