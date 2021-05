Lok Leipzig gewinnt Pokal: 1:0-Sieg gegen Chemnitzer FC

Leipzig - Der 1. FC Lok Leipzig hat am Finaltag der Amateure den Fußball-Landespokal von Sachsen gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Almedin Civa setzte sich gegen den Regionalliga-Konkurrenten und Titelverteidiger Chemnitzer FC nach torlosen 90 Minuten in der Verlängerung mit 1:0 durch. Djamal Ziane erzielte am Samstag in der 111. Minute den Siegtreffer.

Die Partie, die auf dem Gelände der Sportschule „Egidius Braun“ ohne Zuschauer ausgetragen wurde, begann zunächst zerfahren. Lok besaß durch Robert Berger in der 19. Minute die erste Torchance. Anschließend vergaben Ziane (34.) und Sascha Pfeffer (38.) weitere Möglichkeiten für die Leipziger. Für den CFC scheiterte Christian Bickel (24.) mit einem Schuss aus rund 18 Metern.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Chemnitzer zwar etwas aktiver, Lok hatte aber weiter die besseren Chancen. Die größte Gelegenheit zur Führung vergab Luca Sirch, der den Ball an den linken Pfosten köpfte (65.).

Ab der 73. Minute musste Leipzig nach der Gelb-Roten Karte für Leon Heynke in Unterzahl spielen. Das Civa-Team agierte trotzdem offensiv, scheiterte durch Mike Eglseder (75.) und Pfeffer (77.) aber an CFC-Torwart Jakub Jakubov. In der Verlängerung blieben die Chemnitzer weiterhin zu zögerlich und im Angriff zu harmlos. Lok wartete clever auf weitere Chancen und konnte in der 111. Minute eine davon nutzen. Ziane traf aus rund 20 Metern zum umjubelten Siegtreffer für die Leipziger, die sich damit für die 1. Runde des DFB-Pokals qualifiziert haben.