Lotto-Dauerspieler aus Thüringen gewinnt fast 3,6 Millionen

Suhl - Ein Lottospieler aus Thüringen hat den Jackpot geknackt und fast 3,6 Millionen Euro gewonnen. Der Gewinner sei ein langjähriger, treuer Dauerspieler, der seinen Gewinn in den nächsten Tagen auf seinem Konto erwarten dürfe, teilte Lotto Thüringen am Donnerstag mit. Weil kein Teilnehmer der Zusatzlotterie Spiel 77 in den vergangenen Wochen einen richtigen Tipp abgegeben habe, sei der Jackpot auf diesen außerordentlichen Gewinn angewachsen. Den Angaben zufolge ist es der erste Großgewinn bei Spiel 77 und der 15. Großgewinn in diesem Jahr der Thüringer Staatslotterie.