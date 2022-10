Lottospieler gewinnt mehr als 3,7 Millionen Euro

Magdeburg - Mit einem Sechser im Lotto hat ein Glückspilz aus dem Saale-Kreis mehr als 3,7 Millionen Euro gewonnen. Er habe bei der Ziehung beim Lotto 6 aus 49 am Mittwochabend die sechs Gewinnzahlen bundesweit allein richtig getippt, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt in Magdeburg am Donnerstag mitteilte. Er habe seinen Spielschein mit sieben Tipps im Internet abgegeben. Der Spieleinsatz lag bei 24,30 Euro.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser bei 6 aus 49 liegt laut Lotto-Toto bei rund 1 zu 15 Millionen. Es ist den Angaben zufolge der 117. Lotto-Millionen-Gewinn in Sachsen-Anhalt seit 1991 und der zweite in diesem Jahr. Erst Ende August hatte eine Frau in Dessau-Roßlau mit einem Sechser rund 2,3 Millionen Euro gewonnen. Zudem ist es der elfte Millionengewinn seit 1991 im Saale-Kreis.