Magdeburg glückt Unentschieden: 32:32 gegen Löwen

Magdeburg - Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat gegen die Rhein-Neckar Löwen ein Unentschieden erkämpft. Vor 6449 Zuschauern gab es am Mittwochabend ein 32:32 (18:16). Bester Magdeburger Schützen waren Kay Smits und Gisli Kristjansson mit je sechs Treffern, für die Löwen war Albin Lagergren mit acht Toren am erfolgreichsten.

Mit der Erholung einer Woche ohne Spiel und den Rückkehrern Philipp Weber und Omar Ingi Magnusson konnte der SCM fast in Bestbesetzung starten. Die Löwen kamen allerdings besser ins Spiel, doch der SCM drehte die Partie schnell in seine Richtung (3:2/6.). Während der SCM mit einigen Schiedsrichterentscheidungen haderte, holten sich die Gäste die Führung zurück (7:9/18.). Magdeburg musste seine Treffer hart erarbeiten, führte zur Halbzeit allerdings knapp.

Mit Start der zweiten Hälfte kassierte der SCM einige Zeitstrafen und geriet erneut in Rückstand. Wie schon zuvor blieben die Elbestädter aber dran und holte sich die Führung schließlich zurück (22:21/40.). Die Partie blieb ausgeglichen, weil keine Seite an ihr Topniveau herankam und beide zahlreiche Fehler produzierten. Die Löwen führten in den Schluss-Sekunden, doch Magnus Saugstrup gelang noch der Ausgleich.