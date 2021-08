Magdeburger Band gewinnt Wettbewerb mit Bahnhofsgeräuschen

Salzwedel - Mit Geräuschen aus dem Hauptbahnhof in Halle an der Saale hat die Magdeburger Band Baba Blakes den Musikwettbewerb Bahnhofbeats gewonnen. Die Verwendung der außergewöhnlichen Sounds sei Teilnahmebedingung gewesen, sagte eine Sprecherin von Local Heroes. Die Nachwuchstalentschmiede mit Sitz in Salzwedel veranstaltet den Wettbewerb zusammen mit der Deutschen Bahn und Mein Einkaufsbahnhof. Unterstützt wurden die Teilnehmer den Angaben zufolge von Baseballs-Sänger Sebastian Rätzel und dem Musikproduzenten Tobias Schwall. Für das Local Heroes Bundesfinale 2021 wird den Informationen zufolge die Thüringer Band Malus ihr Heimatbundesland vertreten.