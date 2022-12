Magdeburger fährt gegen Gedenkstein und verletzt sich schwer

Magdeburg - Ein 29-jähriger Magdeburger hat sich bei einem Autounfall schwer verletzt. Er sei am Freitagmorgen mit seinem Auto gegen einen Gedenkstein gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Wagen schleuderte gegen einen Lichtmast sowie zwei geparkte Autos. Der Fahrer, der laut Polizei alkoholisiert war, verletzte sich dabei schwer am Kopf und an den Beinen. Die Polizei stellte bei ihm später einen gefälschten Führerschein sicher. Bei dem Verkehrsunfall entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.