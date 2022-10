Magdeburgs Weber vor Club-WM: „Titel mit Suchtfaktor“

Magdeburg/Dammam - Ungeachtet der hohen Belastung und der Reisestrapazen geht Handball-Nationalspieler Philipp Weber hoch motiviert in die Club-WM und strebt die erfolgreiche Titelverteidigung an. „Das war mein erster Titel überhaupt - einer, der einen Suchtfaktor ausgelöst hat. Davon habe ich noch viele schöne Bilder im Kopf. Unter anderem auch, wie wir nach dem Sieg in der Kabine mit Wasser anstoßen mussten. Aber auch das möchten wir sehr gerne wieder erleben“, sagte der Rückraumspieler des SC Magdeburg gegenüber „Handball World“. Im vergangenen Jahr hatte Magdeburg das Super Globe genannte Turnier überraschend durch einen Sieg gegen den FC Barcelona gewonnen.

Der SCM trat am Montagmorgen von Berlin aus die 16 Stunden lange Reise über Frankfurt und Kuwait City ins saudi-arabische Dammam an. „Das viele Reisen ist jedoch keine Ausrede, um nicht Bock auf das Turnier zu haben“, betonte Weber, der gerade mit der Nationalmannschaft in Spanien im Einsatz war. „Gerade mit den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr ist die Motivation riesig, wieder nach Saudi-Arabien zu reisen. Dafür nehmen wir die Strapazen und hohen Belastungen gerne in Kauf.“ Die Club-WM wird erstmals mit zwölf Mannschaften ausgetragen.

Schon am Dienstag (12.45 Uhr) startet der deutsche Meister mit dem Gruppenspiel gegen den australischen Vertreter Sydney University HC in das Turnier. Am Donnerstag (18 Uhr) wartet in Al-Khaleej aus dem Gastgeberland der zweite Gegner. Die Sieger der vier Dreier-Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale. „Wir wollen erneut das Finale erreichen, das ist unser Ziel. Und dann ist alles möglich. Schon im vergangenen Jahr haben wir gesehen, wie wir als Underdog überraschend und deutlich gewonnen haben“, sagte Weber. Der 30-Jährige hob zudem das noch einmal gestiegene sportliche Niveau durch die europäischen Teilnehmer Barcelona, Benfica Lissabon und Kielce hervor.