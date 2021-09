Kirchohmfeld - Bei Erntearbeiten auf einem Feld in Kirchohmberg (Eichsfeld) ist ein Mähdrescher komplett abgebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, zerstörten die Flammen die gesamte Maschine sowie einen halben Hektar der Ernte. Der 67-jährige Fahrer blieb bei dem Brand am Mittag unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.