Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Vechta - Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten auf dem Weihnachtsmarkt in Vechta (Landkreis Vechta) ist ein 33-jähriger Mann leicht verletzt worden. Ein Unbekannter habe ein Messer gezogen und das Opfer leicht verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der männliche Täter sowie eine weitere Person seien zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.