Mann aus Elbe gerettet: Höhenretter im Einsatz

Magdeburg - Ein 23 Jahre alter Mann ist in Magdeburg aus der Elbe gerettet worden. Er kam mit Unterkühlung in ein Krankenhaus, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Den Angaben zufolge wurde der Mann am Samstag von Passanten gegen 9.50 Uhr in dem Fluss entdeckt. Er konnte sich nicht mehr selbstständig an das Ufer retten. Der Feuerwehr gelang es, den Mann mit Hilfe eines Höhenretters, der sich etwa acht Meter in die Tiefe abseilte, an einer Brücke aus dem Fluss zu holen. Weshalb der 23-Jährige in die Elbe gelangt sei, sei noch unklar. Etwa 40 Rettungskräfte waren nach Angaben der Feuerwehr im Einsatz, darunter auch Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).