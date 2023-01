Mann bedroht Mutter mit einem Messer

Glöwen - Ein Mann soll in einer Wohnung in Glöwen (Landkreis Prignitz) erst seine Mutter mit einem Messer bedroht haben und ist danach laut Polizei anscheinend aus dem Fenster gesprungen. Die 67-Jährige habe sich am Mittwochmittag retten können und ihren Sohn in ihrer Wohnung eingeschlossen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beim Eintreffen der Polizei habe der 38-Jährige noch am Fenster im vierten Stock gestanden und die Polizisten beschimpft. Als sich die Polizei auf die Rückseite des Hauses begab, fand sie den Mann den Angaben zufolge plötzlich im Gebüsch. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik.