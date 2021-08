Mann bei Auseinandersetzung in Wohnung leicht verletzt

Neubrandenburg - Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) leicht verletzt worden. In einer Wohnung war es am Montagabend zu einem Streit zwischen drei Tatverdächtigen und einem 26-jährigen Bewohner gekommen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Verdächtige schlugen auf den Bewohner ein und versuchten, mit einem spitzen Gegenstand auf ihn einzustechen. Dies konnte von einem Augenzeugen verhindert werden. Danach flohen die Täter aus der Wohnung. Der Bewohner wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Verdächtige konnten nach Polizeiangaben in der Nähe gefasst werden.