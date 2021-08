Tessin - Beim Brand einer Gartenlaube in Tessin (Landkreis Rostock) ist ein Mann schwer verletzt worden. Vermutlich habe das Gebäude am Donnerstag bei Wartungsarbeiten durch Funkenflug Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der Verletzte sei mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen worden. Er habe schwere Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten.