Hamburg - Ein Mann ist am Freitag bei einem Polizeieinsatz in Hamburg von Beamten angeschossen worden. Nach ersten Erkenntnissen habe eine Bedrohungslage vorgelegen, sagte ein Polizeisprecher in der Hansestadt. Genauere Angaben machte er zunächst nicht. Auch zur Schwere der Verletzungen des Mannes lagen keine Informationen vor. Ein Notarzt sei im Einsatz.