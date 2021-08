Mann bei Unfall verletzt: Fluchtversuch im Rettungswagen

Vacha/Dorndorf - Ein bei einem Unfall schwer verletzter Mann hat versucht, mit dem Auto einer unbeteiligten Frau und dann sogar mit dem Rettungswagen zu flüchten. Der 32-Jährige sei zuvor am Mittwochmittag zwischen Vacha und Dorndorf im Wartburgkreis mit seinem Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht, teilte die Polizei mit. Er habe sich daraufhin schwer verletzt aus seinem Auto befreien können, eine unbeteiligte Zeugin aus ihrem Wagen gezerrt und sich hinters Steuer gesetzt. Zeugen bemerkten jedoch, wie der Mann das Auto starten wollte und verhinderten den Fluchtversuch.

Also lief der 32-Jährige auf den derweil eingetroffenen Rettungswagen zu und setzte sich hinter dessen Lenkrad „und wollte die Unfallstelle unter allen Umständen verlassen“, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Dann griffen die Polizisten ein. Zudem sei die 57 Jahre alte Fahrerin des anderen in den Unfall verwickelten Autos in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Wie genau sich der Unfall zutrug, war am Mittwochnachmittag noch Gegenstand der Ermittlungen.