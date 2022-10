Mann droht in Burg mit Gewalt und löst Einsatz aus

Burg - Ein Mann hat in Burg (Jerichower Land) mit Waffengewalt gedroht und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Gefahr sei von dem Mann nicht ausgegangen, wie sich aber erst nach einer längeren Suche nach ihm herausstellte. Wie die Polizei mitteilte, setzte ein Zeuge, der sich an einer bereits geöffneten Bäckerei in der Innenstadt aufhielt, am frühen Sonntagmorgen den Notruf ab: Demnach rief der Mann mehrfach, dass er eine geladene Waffe habe und jemanden erschießen werde.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst erfolglos. Etwa zwei Stunden später konnte der Mann dann gefasst werden. Er habe keine Waffe bei sich gehabt, sagte der Sprecher der Polizei. Der polizeibekannte Mann sei betrunken gewesen und habe unter Betäubungsmitteln gestanden. „Er hat wohl einfach was von sich gegeben“, sagte der Sprecher.