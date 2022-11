Mann fährt bei Massenschlägerei in Gruppe: Fünf Verletzte

Düsseldorf - Bei einer Massenschlägerei auf einem Parkplatz in Düsseldorf ist ein Mann mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren und hat dabei mehrere Personen verletzt. Fünf Männer seien bei dem Vorfall am frühen Samstagmorgen so schwer verletzt worden, dass sie zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden mussten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach ambulanter Behandlung konnten die Männer aber wieder entlassen werden.

Der Autofahrer flüchtete. Die Polizei Leverkusen konnte den Angaben zufolge jedoch kurze Zeit später einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, sie ermittelt wegen versuchter Tötung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten die Streitenden vor ihrer Schlägerei auf dem Parkplatz im Stadtteil Mörsenbroich eine Feier besucht. Wie die Polizei mitteilte, steuerte der Autofahrer laut Zeugenaussagen seinen Wagen in eine Personengruppe, die fünf Männer landeten auf der Motorhaube und wurden zu Boden geschleudert.