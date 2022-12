Mann fährt gegen Baum und lässt verletzte Mitfahrer zurück

Berlin - Ein Autofahrer ist in Berlin-Plänterwald aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen und im Treptower Park gegen einen Baum gefahren. Er flüchtete, ohne sich um seine verletzten Mitfahrer zu kümmern, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 21-jährige Begleiterin, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 18-jähriger Mitfahrer wurde ambulant behandelt. Der mutmaßliche Fahrer selbst ist nach dem Unfall am frühen Freitagmorgen an der Köpenicker Landstraße in Richtung S-Bahnhof Plänterwald geflüchtet. Zuvor soll er noch Gegenstände aus dem Wagen genommen haben, wie Zeugen berichteten, die den Unfall beobachtet hatten und den Verletzten im Auto zu Hilfe geeilt waren. Die Polizei hat das Fahrzeug sichergestellt.